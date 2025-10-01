صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سید قطب علی شاہ بخاری ؒ کا عرس و میلہ 4،5،6 اکتوبر کو ہوگا

  • فیصل آباد
سید قطب علی شاہ بخاری ؒ کا عرس و میلہ 4،5،6 اکتوبر کو ہوگا

پیرمحل( نمائندہ دنیا )سندھیلیانوالی میں دربار قطبیہ سید قطب علی شاہ بخاری ؒ کا عرس و میلہ 4،5،6 اکتوبر کو ہوگا۔عرس کا اختتام 6 اکتوبر شام کو آتش بازی سے ہوگا۔

عرس و میلہ میں ملک بھر سے لاکھوں زائرین ہر سال دربار عالیہ اور حاضری دیتے ہیں اور ولی کامل کے انوارات و تجلیات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔زائرین کو تفریح کے مواقع بھی میسر اتے ہیں جن میں سرکس ورائٹی شو موت کا کنواں چڑیا گھر اور سینکڑوں عارضی سٹال شامل ہیں ۔تھانہ اروتی پولیس نے سکیورٹی کیلئے اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے اور دربار عالیہ پرسکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔

 

