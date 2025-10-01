درجن بھروارداتوں میں لاکھوں روپے ،قیمتی سامان غائب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈکیتی چوری کی درجن بھروارداتوں میں لاکھوں روپے اورقیمتی سامان لوٹ لیاگیا۔تھانہ غلام آباد کے علاقے اچکیرہ کے قریب عباس کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم گھر میں داخل ہوئے اور الماری سے نقدی، موبائل فون اور دیگر سامان لے گئے۔
تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 237 رب کے قریب فیاض ٹرک پر چینی کی بوریاں اور دیگر سامان لوڈ کر کے لے جا رہا تھا کہ اس دوران 8 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک لیا اور لاکھوں مالیت کی چینی کی بوریاں، نقدی اور دیگر سامان چھین کرفرار ہوگئے ۔ تھانہ سمن آباد کے علاقے ڈی ٹائپ پل سروس روڈ پر واقعہ گورنمنٹ ووکیشنل کالج سے رات کی تاریکی میں ملزمان واٹر پمپ، بجلی کی تاریں اور دیگر سامان لے گئے ۔ تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے کینال روڈ پر سڑک کنارے موبائل فون پر کال سنتے ہوئے جانے والی خاتون سے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جھپٹا مار کر موبائل چھین لیا ۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے نعمت کالونی کے رہائشی نذر اکرام نماز کے لئے گیا تو نامعلوم ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر الماری سے بھاری رقم اور لاکھوں کے قیمتی اور نایاب نسل کے 100 سے زائد کبوتر اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 49 ج ب کے رہائشی بشارت کی حویلی کے تالے توڑ کر لاکھوں کے مویشی اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔ تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال میں مبشر موٹر سائیکل کھڑی کر کے دوائی لینے چلاگیا۔ اس دوران چور اسکی موٹر سائیکل لے گئے ۔تھانہ صدر کے علاقے ٹول ٹیکس چوک کے رہائشی گلفام کے گھر کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر رات کی تاریکی میں ملزم لے گئے ۔