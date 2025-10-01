پیرمحل:تجاوزات مافیا کیخلاف کارروائی،متعدد دکانیں سربمہر
پیرمحل(نمائندہ دنیا )میونسپل کمیٹی پیرمحل انکروچمنٹ عملہ کی تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی،متعدددکانیں سربمہر کردی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پیرمحل ذوالفقار صابرکی زیرقیادت عرفان مہدی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی انکروچمنٹ انسپکٹر اکرم مجاہد نے۔۔۔
اپنی انکروچمنٹ ٹیم شاہد لطیف کمپیوٹر آپریٹر، بابا ساغرِ اور رضوان نقشبندی کے ہمراہ سبزی منڈی روڈ، رجانہ روڈ سمیت دیگربازاروں میں اپنی دکانوں کے باہر سامان رکھنے تجاوزات دور نہ کرنے پر دکانیں سیل کردیں اور نقد جرمانے عائدکرکے دوبارہ خلاف ورزی پر سخت کاروائی کا حکم دیا ذوالفقار صابر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی طرف سے دکانوں کے باہر سامان رکھنے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے اور خلاف ورزی کرنیوالے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے دکان کے شٹر سے باہر کسی بھی قسم کا ڈسپلے مکمل طور پر ممنوع ہوگا۔ خلاف ورزی پردکانیں سیل کر دی جائیں گی، بھاری جرمانے کیے جائیں گے اور گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے ۔ کسی سیاسی سفارش یا دبا کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جبکہ مداخلت کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔