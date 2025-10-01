عبداﷲ آرائیں کیلئے زیادہ چاول ایکسپورٹ کرنے پرصدارتی گولڈ میڈل
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)حسن رائس کارپوریشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے ایم ڈی چودھری عبداﷲ آرائیں کو پاکستان میں سب سے زیادہ چاول ایکسپورٹ کرنے کے اعتراف میں صدرِ پاکستان کی جانب سے صدارتی گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔
یہ گولڈ میڈل قائم مقام صدر چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے انہیں تقریب میں دیا۔اس موقع پر ڈاکٹر خالد یاسین، ڈاکٹر عابد یاسین، ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں،شیخ کامران مگوں، کاشف نذیر،حافظ اریض کاشف،راجہ ریاض خان اور شاہد وقار سلارہ نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز دراصل عبداﷲ آرائیں کی محنت، لگن، اصول پسندی اور سچائی کی جیت ہے ۔