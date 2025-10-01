صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایچ کیو ہسپتال میں امراض دل کے مریضوں کاعلاج متاثر

  • فیصل آباد
ٹی ایچ کیو ہسپتال میں امراض دل کے مریضوں کاعلاج متاثر

گوجرہ( نما ئندہ دُنیا)ٹی ایچ کیو ہسپتال میں امراض دل کے مریضوں کاعلاج معالجہ متاثر ہونے لگا۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی آٹھ لاکھ سے زائد آبادی والی تحصیل گوجرہ کے واحد ہسپتال میں امراض دل میں مبتلا مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں ابتدائی طبی امداد کی سہولیات میسر ہیں۔۔۔

 اور نہ ہی آؤٹ ڈور میں چیک اپ کے لیے کوئی ماہر ڈاکٹر دستیاب ہے ۔ جس وجہ سے ایمرجنسی یا آؤٹ ڈور میں آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔خاص طور پر ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ ہسپتال میں روزانہ درجنوں دل کے مریض ایمرجنسی میں لائے جاتے ہیں جنہیں فوری انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بدقسمت مریضوں کو ہسپتال پہنچنے پر متعلقہ طبی امداد ملتی ہے اور نہ ہی ماہر ڈاکٹر کی خدمات۔دل کے جملہ مریضوں کو فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یا الائیڈ ہسپتال ریفر کردیا جاتا ہے جن میں سے متعدد مریض بروقت طبی امداد اور سہولیات نہ ملنے پرقیمتی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر صحت، سیکرٹری صحت سے اپیل کی ہے کہ گوجرہ کے شہریوں کا مذکورہ فوری حل کیاجائے ، ہنگامی بنیادوں پر ٹی ایچ کیو ہسپتال میں تمام سہولیات سے آراستہ امراض دل کا ایمرجنسی یونٹ قائم کروایا جائے جہاں 24گھنٹے ماہر کنسلٹنٹ ڈاکٹر ڈیوٹی سر انجام دیں تاکہ قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

راشن کارڈ: 2 لاکھ ورکرز کو ماہانہ 3 ہزارکی سبسڈی ملنے لگی

ترقیاتی سکیموں کیلئے 28 ارب کے فنڈز کی منظوری

امریکی 20 نکاتی منصوبہ اور اس کی پذیرائی مسترد : سعد رضوی

امریکی صدر نے 20 نکاتی امن فارمولا دیا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا : طاہر اشرفی

وزیر ہاؤسنگ کا جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ

انسداد سموگ کیلئے بلا تعطل کارروائیاں کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر