جی ایم او مکئی کی کاشت لوگوں کی صحت سے کھلواڑ ہوگا:SAP
ٹوبہ ٹیک سنگھ(نامہ نگار)پاکستان میں جی ایم او مکئی کی کاشت کروڑوں کاشتکاروں اور ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔۔۔
نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگو لیٹری اتھارٹی کایکطرفہ طور پر جی ایم او (جنیٹکلی موڈئیفائیڈ آرگنائزم)مکئی کے بیج کی منظوری دینے کا عندیہ کروڑوں عوام کی صحت اور ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ زراعت کیلئے باعث تشویش ہے ۔ان خیالات کا اظہار سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان (SAP)کے عہدیداروں نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کے پاک کوریا نیوٹریشن سنٹر میں محکمہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے شعبہ مکئی ریسرچ گروپ کی طرف سے منعقدہ سیشن پاکستان میں جی ایم اور نان جی ایم مکئی چیلنجز اور مواقع کے نتائج اور طریقہ کار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کیا،جس میں وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصل آباد پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار ،وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایگری کلچر ملتان پروفیسر ڈاکٹر نواز شریف،سابق چیئرمین (ایس اے پی)چوہدری آصف،سنیئر منیجر ایگری بزنس نجی کمپنی فیصل آباد ڈاکٹر خالد عزیز سمیت سیڈ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے شرکت کی جبکہ چیئرمین نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگو لیٹری اتھارٹی ڈاکٹر آصف نے سیشن میں آن لائن شرکت کی۔ (SAP)کے عہدیداروں نے پاکستان میں جی ایم او مکئی کی کاشت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جی ایم مکئی ہمارے کاشتکاروں کو معاشی مشکلات سے دوچار کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب کرے گی، اسکے استعمال سے عوام بیماریوں میں بھی مبتلا ہوسکتے ہیں،مقامی سیڈ انڈسٹری مکمل تباہ ہوجائے گی،جی ایم او کے استعمال کے خطرات سے عالمی منڈیوں میں ہماری مصنوعات کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیئرمین نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگو لیٹری اتھارٹی جی ایم مکئی بیج کے متعلق اپنا بیان واپس لیں ۔