کھرڑیانوالہ :بجلی کے زائد بلوں نے چیخیں نکلوا دیں، احتجاج
کھرڑیانوالہ (نامہ نگار)بجلی کے زائد بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں، بجلی کے بلوں نے عوام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ، شہری پریشان ہو کر رہ گئے۔۔۔
زائد بل آنے سے شہری سرتھام کر بیٹھ گئے ۔ شہریوں کے مطابق مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر طرف عوام سراپاحتجاج ہیں دوسری جانب بجلی اور گیس کے بھاری بل بھجوا دیئے گئے ہیں غریب عوام کدھر جائیں ہر طرف مشکلات ہی مشکلات درپیش ہیں الیکٹرک بسوں کی فراہمی کو کیا کرنا ہے جب غریب کے گھر میں دو وقت کی روٹی ہی میسر نہیں ہے شہریوں ارقم ،سعد ،بلال ،اسامہ ، زمان نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیاہے کہ عوام کے لیے بجلی سستی کریں ،فوری ریلیف فراہم کیا جائے ۔