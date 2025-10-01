ٹھیکریوالا:نجی ہسپتال میں دوران ڈلیوری زچہ و بچہ جاں بحق
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)نجی ہسپتال میں دوران ڈلیوری زچہ و بچہ جاں بحق ہوگئے۔ تھانہ ٹھیکریوالا کے علاقہ چک 74 ج ب میں واقع نجی ہسپتال میں چک 38 ج ب کی رہائشی 25 سالہ انیتا زوجہ قدیم مسیح کو ڈلیوری کیلئے لایا گیا۔۔۔
تو ہسپتال عملہ نے مریضہ کو ڈلیوری کیلئے آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا 2 گھنٹے بعد ہسپتال عملہ کی جانب سے ایمبولینس کو بلوا لیا گیا اور لواحقین کو بتلایا کہ مریضہ اور بچے کی حالت تشویشناک ہے الہذا دونوں کو الائیڈ اسپتال فیصل آباد منتقل کرنا ہے لواحقین کی جانب سے مریضہ اور بچے کو ایمبولینس میں شفٹ کرنے کے دوران چیک کیا گیا تو مریضہ اور بچہ ہسپتال انتظامیہ اور عملہ کی غفلت سے مردہ پائے گئے ،لواحقین نے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے تھانہ ٹھیکریوالا میں اندراج مقدمہ کیلئے درخواست دے دی۔