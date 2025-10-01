ٹوبہ ٹیک سنگھ کا 126 سالہ ریلوے سٹیشن زبوں حالی کا شکار
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ٹوبہ ٹیک سنگھ کا 126 سالہ تاریخی ریلوے اسٹیشن زبوں حالی کا شکار ہو کر رہ گیا ،جہاں سہولیات ناپیدہونے سے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔برصغیر کے دورِ انگریز میں 1899ء میں تعمیر ہونے والا ریلوے سٹیشن حکومتی عدم توجہ اور ریلوے حکام کی غفلت پرخستہ حال ہو چکا ہے۔۔۔
عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ، دیواروں پر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور چھتیں بارش میں ٹپکنے لگتی ہیں، ویٹنگ ہال، مسافر خانے ، بیت الخلا اور دیگر کمرے انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں، پینے کے صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں، بیٹھنے کے لیے نشستیں محدود ہیں اور صفائی نہ ہونے کے برابر ہے ،265 فٹ لمبا پلیٹ فارم آج مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے ناکافی ہے ، ٹرینوں کے رکنے پر اکثر بوگیاں پلیٹ فارم سے آگے نکل جاتی ہیں جبکہ کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں، جس سے مسافروں کو چڑھنے اور اترنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، متعدد بار مسافر گر کر زخمی اور جاں بحق بھی ہو چکے ہیں،بارش پرپلیٹ فارم پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور روشنی نہ ہونے پرشام اور رات کے اوقات میں اندھیر چھاجاتا ہے ،مسافروں کو گھنٹوں زمین پر بیٹھ کر ٹرینوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے ،عملہ کی کمی بھی مسئلہ ہے ، 15 ملازم برسوں پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں،نئی بھرتی نہیں کی گئی، صرف 23 ملازمین سے نظام چلایا جا رہا ہے ، جس سے انتظامات متاثر ہیں، ریلوے سٹیشن سے سالانہ لاکھوں مسافر سفر کرتے ہیں اور کروڑوں روپے ریونیو جمع ہوتا ہے ، اسکے باوجود سٹیشن کی حالت نہیں بدلی جا سکی ۔شہریوں نے وزیر ریلوے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سٹیشن کی بحالی اورسہولیات فراہمی پر توجہ دی جائے ۔