مخالفین اپنے صوبوں میں مریم نواز کی تقلید کریں:ن لیگ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن فیصل آباد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے الیکٹرک بس منصوبے سمیت اربوں روپے کے منصوبوں کو عوام دوستی قراردیاہے اور کہاہے کہ مخالفین تنقیدکرنے کی بجائے اپنے صوبوں میں عوام کی عملی خدمت کرکے مریم نواز کی تقلید کریں۔

اے آ رٹی میٹروبس،آئی ٹی سٹی،40ارب روپے کی لاگت سے واٹراینڈسینی ٹیشن سسٹم،الائیڈہسپتال میں کینسر کے علاج کے لیے مشین اوردیگر منصوبوں کے اعلان سے ثابت ہوگیا ہے کہ نوازشریف کی قیادت میں ملک کی تعمیر و ترقی اورعوام کوبنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے مسلم لیگ ن ہمیشہ سے متحرک رہتی ہے -سابق اراکین اسمبلی اورمسلم لیگی رہنماؤں میاں عبدالمنان، فقیرحسین ڈوگر، سینیٹرسردار خلیل طاہر سندھو،میاں عرفان منان،خواجہ اسلام،حاجی شیخ ذوالفقار اورخواجہ اسد اعجاز منانے کہا ہے کہ ایک جماعت نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دے خوشحال عوام کو بدحال کرنے سے جبکہ مسلم لیگ ن نے عملی طورپرملک اور عوام کے لیے منصوبے پیش کرکے خودکوکام کرنے والی جماعت ثابت کیا-18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی میاں نوازشریف نے ختم کی- انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ برس میں وزیراعظم شہباز شریف اوروزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عملی طورپرملک اور عوام کومشکلات سے نکال دیاہے آ ج دنیابھرمیں وزیراعظم اور پاکستان کی عزت ہے ۔

 

