وزیر اعلیٰ کی پی پی کیخلاف ہرزہ سرائی چچا کی حکومت کیخلاف سازش
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وزیر اعلی ٰپنجاب مریم نواز کا پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، دراصل اپنے ہی چچا کی حکومت کیخلاف گہری سازش کا آغاز ہے۔
پیپلز پارٹی اگر مسلم لیگ ن کی حکومت کو بنانے میں اپنا مثالی کردار ادا نہ کرتی تو یہ یا تو جدہ میں زندگی کے دن پورے کر رہے ہوتے یا پھر عمران خان کی بجائے یہ اڈیالہ کے عقوبت خانے میں پابند سلاسل نظر آتے ۔ اگر پیپلز پارٹی ان کی حکومت بنوا سکتی ہے تو اسے گرانے کے تمام گر بھی جانتی ہے ۔ ان کی فارم 47 کی حکومت گرانے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہوگی ۔ ہم نے ملکی سلامتی استحکام اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کیلئے نون لیگ کا ساتھ دیا تھا ۔ لیکن یہ اسے ہماری کمزوری خیال کرنے لگے ہیں ۔ جو کہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے ۔ ہم ایسا رویہ ہرگز بھی برداشت نہیں کرینگے ۔ ان خیالات کا اظہار پیپلز پارٹی سٹی فیصل آباد کے صدر رانا نعیم دستگیر خاں نے مریم نواز کے غیر سیاسی اور غیر پارلیمانی رویہ کے خلاف میڈیا کیلئے جاری کردہ اپنے بیان میں کیا ۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ ن کی خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اتحادیوں کو دیوار کے ساتھ لگا کر سولو فلائٹ کرلیں گے تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ پیپلز پارٹی نے اگر راست اقدام اٹھا لیا تو پھر یہ کبھی بھی اقتدار میں لوٹ کر نہیں آ پائیں گے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دس کلو آٹا کے تھیلوں پر بھی اپنی تصاویر آویزاں کرکے سستی شہرت حاصل کر رہی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی نے مکانات تعمیر کرکے انہیں سیلاب زدگان کو مالکانہ حقوق بھی دے دیئے ہیں ۔ سندھ حکومت کا یہ پراجیکٹ دنیا کا سب سے بڑا پراجیکٹ ہے ۔ ہم سستی شہرت حاصل کرنا ۔ہیں چاہتے بلکہ ہمارا نصب العین عوام کی خدمت ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے رویہ پر نظر ثانی نہیں کرتیں تو ہمیں فی الفور خود کو ان سے الگ کر لینا چاہئے ۔