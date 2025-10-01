صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم سی ہائی سکول سمن آباد میں سیرت النبی ؐکانفرنس

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن کے احکامات پر گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول مدنی چوک سمن آباد فیصل آباد میں سیرت النبی ؐکانفرنس کا انعقاد ۔پرنسپلز ، اساتذہ ، طلبا اور مختلف مکاتب فکر کی شخصیات نے شرکت کی۔

مہمان خصوصی سید ابو الحسن شاہ گیلانی البغدادی ، ٹیچریونین رہنماحافظ عبدالناصر نے سیرت النبی ؐ پر خطاب کیا۔ طلبا نے قرات، نعت اور سیرت کے حوالے سے تقاریرکے نذرانے پیش کئے ۔ مہمانوں میں امین بھٹی، عبدالواجد، محمد حسین، انوارالحق ندیم، سید آفتاب حسین بخاری ، انعام اللہ، جمیل، آصف جہانگیر، انور، میاں سرور اور رانا سرور شامل تھے ۔ حافظ عبدالناصر نے کہاطلبہ سیرت النبی ؐکو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں تاکہ پرامن اور خوشحال معاشرہ قائم کیا جا سکے ۔ سکول مینجمنٹ کونسل کے ممبران عامر بشیر ، اویس رفیق ،عبدالرحمن ، اصغر اور ماہر تعلیم اسد بشیر گل نے بھی خصوصی شرکت کی۔پرنسپل عامر شہزاد نے خطاب میں کہاسیرت النبی ؐ پر عمل کیے بغیر کامیاب زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ سکول میں ایسی تقریبات کا انعقاد جاری رہے گا تاکہ طلبہ کی کردار سازی اور روحانی تربیت ہو سکے ۔ عشرہ رحمت اللعالمین ؐکے حوالے سے منعقدہ مقابلہ جات میں پوزیشن ہولڈر طلبہ اور اساتذہ کو انعامات سے نوازا گیا ۔ 

 

