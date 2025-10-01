دریائوں پر ٹھیکیداروں کا راج ،شکار سے روکنے لگے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)دریائوں پر ٹھیکیداروں کا راج ، محکمہ ماہی پروری کو 2 ہزار روپے فی کس فیس ادا کرکے لائسنس بنوانے والے شکاریوں کو ٹھیکیدار شکار کرنے سے روکنے لگے جبکہ ٹھیکے کی شرائط و ضوابط میں شامل ہوتا ہے کہ لائسنس والے شکاری کانٹے سے شکار کرسکتے ہیں۔
حالیہ سیلاب کے بعد دریاوں میں مچھلیوں کی تعداد نے تمام ریکارڈ توڑ دئیے ہیں ۔محکمہ ماہی پروری کی جانب سے دریائوں سے مچھلی پکڑنے کیلئے ٹھیکے دیئے جاتے ہیں، ٹھیکیدار کو مخصوص مدت کیلئے طے شدہ علاقے سے جال سے مچھلی پکڑنے کی اجازت ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی محکمے کی جانب سے کنڈی ڈوری والے شکاریوں کو بھی لائسنس جاری کیا جاتا ہے جسکی سالانہ فیس 2 ہزار ہوتی ہے شکاری 2 ڈوریں لگا سکتا ہے سالانہ ہزاروں شکاری لائسنس حاصل کرتے ہیں جس سے محکمے کو لاکھوں کی آمدن ہوتی ہے ٹھیکہ کے وقت ہی ٹھیکیدار کو واضح کردیا جاتا ہے کہ وہ لائسنس والے شکاریوں کو کنڈی ڈوری سے مچھلی پکڑنے سے نہیں روک سکتا لیکن ٹھیکیداروں نے دریائوں پر اجارہ داری قائم کررکھی ہے ،کنڈی ڈوری والے شکاریوں کو شکار نہیں کرنے دیتے ۔شکاریوں کا کہنا ہے کہ لائسنس فیس ادا کرکے شکاری بھی محکمے کی آمدن میں اضافہ کرتے ہیں ،شکاریوں نے صوبائی وزیرفشریز اینڈ وائلڈ لائف ،سیکرٹری فاریسٹ اینڈ فشریز اور ڈائریکٹر فشریز سے مطالبہ کیا ہے کہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پرٹھیکیداروں کے ٹھیکے منسوخ کیے جائیں اور ان کو بلیک لسٹ کیا جائے ۔