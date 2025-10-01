صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15کلو فائن آٹے کا تھیلا 600روپے سستاہوگیا

  • فیصل آباد
15کلو فائن آٹے کا تھیلا 600روپے سستاہوگیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)آٹے کی قیمت میں حیرت انگیز کمی، اوپن مارکیٹ میں 15 کلو فائن آٹے کا تھیلا 2200 سے کم ہوکر 1600 روپے کا ہوگیا۔ فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔۔۔

 جس نے شہریوں کو حیران کر دیا۔ چند روز قبل 15 کلو فائن آٹے کا تھیلا 2200 روپے میں دستیاب تھا جو اچانک 600 روپے کمی کے بعد 1600 روپے تک جا پہنچا ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نمایاں کمی کی بڑی وجہ حکومتی اقدامات کے تحت فلور ملز کی کڑی نگرانی اور مارکیٹ میں سپلائی بڑھانا ہے ، جس سے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کو بھی پسپا ہونا پڑا۔مارکیٹ میں قیمتوں کی اس کمی نے عام صارفین کو وقتی ریلیف دیا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی عارضی بھی ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ فائن ملز مالکان اور ڈیلرز اب بھی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر گندم کی ترسیل یا پالیسی میں کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو قیمتیں دوبارہ بڑھنے کا خطرہ موجود ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس موقع پر مؤثر حکمت عملی اپنا کر قیمتوں میں اس کمی کو برقرار رکھے تاکہ عام آدمی کو طویل مدتی ریلیف فراہم ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

کمشنر گو جرانوالہ کا دورہ گجرات کٹھالہ بیوٹیفکیشن سائٹ کا معائنہ

چیئرمین لینڈ ریکارڈ اتھارٹی طارق سبحانی کا ای خدمت مرکز سیالکوٹ کا دورہ

مولانا ظفر علی چوک تا پنڈی بائی پاس سڑک کی تعمیر کا آغاز

سیالکوٹ:سیلاب سے نقصان کے جائزہ کیلئے سروے کا آ غاز

علی ہمایوں بٹ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب

سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر