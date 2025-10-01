15کلو فائن آٹے کا تھیلا 600روپے سستاہوگیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)آٹے کی قیمت میں حیرت انگیز کمی، اوپن مارکیٹ میں 15 کلو فائن آٹے کا تھیلا 2200 سے کم ہوکر 1600 روپے کا ہوگیا۔ فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں غیر معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔۔۔
جس نے شہریوں کو حیران کر دیا۔ چند روز قبل 15 کلو فائن آٹے کا تھیلا 2200 روپے میں دستیاب تھا جو اچانک 600 روپے کمی کے بعد 1600 روپے تک جا پہنچا ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نمایاں کمی کی بڑی وجہ حکومتی اقدامات کے تحت فلور ملز کی کڑی نگرانی اور مارکیٹ میں سپلائی بڑھانا ہے ، جس سے مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ذخیرہ اندوزوں کو بھی پسپا ہونا پڑا۔مارکیٹ میں قیمتوں کی اس کمی نے عام صارفین کو وقتی ریلیف دیا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کمی عارضی بھی ثابت ہوسکتی ہے کیونکہ فائن ملز مالکان اور ڈیلرز اب بھی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر گندم کی ترسیل یا پالیسی میں کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو قیمتیں دوبارہ بڑھنے کا خطرہ موجود ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اس موقع پر مؤثر حکمت عملی اپنا کر قیمتوں میں اس کمی کو برقرار رکھے تاکہ عام آدمی کو طویل مدتی ریلیف فراہم ہو سکے ۔