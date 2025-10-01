ضلعی انتظامیہ گرانفروشی پر قابوپانے میں ناکام
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی گرانفروشوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کررکھی ہے اور ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں کہیں نظر نہیں آتیں ۔پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اضافی چارج رکھنے والے افسراپنے اپنے محکمانہ کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔۔۔
جس سے پرائس کنٹرول کی کارروائیاں نہیں ہوتیں تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں مصنوعی مہنگائی اور گرانفروشی نے غریب عوام کی کمر توڈ کر رکھ دی ہے پھل سبزیاں گوشت دالیں آٹا چینی ہر چیز ریٹ لسٹ سے زائد میں فروخت ہورہی ہے گرانفروش دونوں ہاتھوں سے شہریوں کو لوٹ رہے ہیں گرانفروشی سے متعلق سپیشل برانچ بھی رپورٹ کرتی ہے اور شہری بھی شکایات کرتے لیکن اسکے باوجود کوئی کارروائی ہوتی ہے اور نہ ہی گرانفروشی میں کمی ہوتی ہے پرائس کنٹرول کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس میں سے زیادہ تر دیگر محکموں کے افسر ہیں جنہیں پرائس کنٹرول کا اضافی چارج دیا گیا ہے ایسے افسر اپنے اپنے محکموں کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جو پرائس کنٹرول کا کام کرنے کو تیار ہی نہیں ایسے افسر بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جنکے پاس نہ تو اپنی ذاتی گاڑی ہے اور یہ ہی سرکاری گاڑی وہ میٹنگز میں کام نہ ہونے کا یہی عذر پیش کرتے ہیں پرائس کنٹرول کے نظام پر توجہ نہ دینے سے شہری مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ۔