انسداد ڈینگی مہم ،احتیاطی تدابیر کیلئے مانیٹرنگ کی ہدایت
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے انسداد ڈینگی مہم کے تحت احتیاطی تدابیر کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔
اس ضمن میں انہوں نے واضح کیا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی مچھروں کی ممکنہ افزائش میں تیزی آنے کا امکان ہے تاہم ڈینگی مچھروں سے بچاؤ کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ ایم ڈی واسا نے واسا ہیڈ آفس سمیت تمام دفاتر، ڈسپوزل سٹیشنز اور پانی کی ٹینکیوں کی چھتوں کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی، کوریڈور سمیت دیگر جگہوں پر کباڑ کا سامان فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی ہے ۔اسی طرح کمروں میں لگے ایئرکولرز اور واٹر ڈسپنسرز کی ٹریز کو بھی روزانہ صاف کیاجائے ۔انہوں نے ایڈمنسٹریشن افسروں کو بھی تاکید کی کہ وہ مختلف دفاتر کا اچانک معائنہ کریں اور انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تاکہ کسی بھی جگہ ڈینگی مچھروں کی افزائش نہ ہو سکے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا پنجاب حکومت کی ہدایات پر انسداد ڈینگی کے ایس او پیز پر مکمل عمل کروایا جا رہا ہے تاہم اس میں مزید مانیٹرنگ کی ضرورت ہے ۔