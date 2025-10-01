صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی مہم ،احتیاطی تدابیر کیلئے مانیٹرنگ کی ہدایت

  • فیصل آباد
انسداد ڈینگی مہم ،احتیاطی تدابیر کیلئے مانیٹرنگ کی ہدایت

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے انسداد ڈینگی مہم کے تحت احتیاطی تدابیر کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی ہے۔

 اس ضمن میں انہوں نے واضح کیا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی مچھروں کی ممکنہ افزائش میں تیزی آنے کا امکان ہے تاہم ڈینگی مچھروں سے بچاؤ کے لئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ ایم ڈی واسا نے واسا ہیڈ آفس سمیت تمام دفاتر، ڈسپوزل سٹیشنز اور پانی کی ٹینکیوں کی چھتوں کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی، کوریڈور سمیت دیگر جگہوں پر کباڑ کا سامان فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی ہے ۔اسی طرح کمروں میں لگے ایئرکولرز اور واٹر ڈسپنسرز کی ٹریز کو بھی روزانہ صاف کیاجائے ۔انہوں نے ایڈمنسٹریشن افسروں کو بھی تاکید کی کہ وہ مختلف دفاتر کا اچانک معائنہ کریں اور انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تاکہ کسی بھی جگہ ڈینگی مچھروں کی افزائش نہ ہو سکے ۔ ایم ڈی واسا نے کہا پنجاب حکومت کی ہدایات پر انسداد ڈینگی کے ایس او پیز پر مکمل عمل کروایا جا رہا ہے تاہم اس میں مزید مانیٹرنگ کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بورڈ آف ریونیو کے مختلف انیشیٹوز پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ،امن وامان دیگر امو ر کا جائزہ

پنجاب گروپ آف کالجزکے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد

سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن

فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کی ایک ہفتے کی کارکردگی رپورٹ جاری

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی شہریوں سے ملاقاتیں،مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر