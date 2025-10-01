صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ :معمربیوہ سیلابی تباہ کاری پرکھلے آسمان تلے

  • فیصل آباد
شورکوٹ :معمربیوہ سیلابی تباہ کاری پرکھلے آسمان تلے

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے نواحی گاؤں اپٹھ جنجیانہ کی 80 سالہ بیوہ جنت بی بی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔

 شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جنت بی بی کا واحد کچا مکان مکمل طور پر منہدم ہوگیاجبکہ اسکے قیمتی مال مویشی بھی سیلابی پانی کی نذر ہو چکے ہیں ۔جنت بی بی کا کہنا ہے کہ وہ کئی دنوں سے کھلے میدان میں بغیر چھت کے بسر کر رہی ہے اور اب خود ہی مٹی اور گارے سے عارضی جھونپڑی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ابھی تک کسی بھی سرکاری یا فلاحی ادارے کی جانب سے کوئی مدد نہیں پہنچی جنت بی بی نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکی حالت زار کا نوٹس لیں اور فوری طور پر رہائش، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے امداد فراہم کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بورڈ آف ریونیو کے مختلف انیشیٹوز پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس ،امن وامان دیگر امو ر کا جائزہ

پنجاب گروپ آف کالجزکے زیر اہتمام روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد

سیلاب سے جنوبی پنجاب کے لاکھوں کسان متاثر :عاصم شیر میکن

فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کی ایک ہفتے کی کارکردگی رپورٹ جاری

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی شہریوں سے ملاقاتیں،مسائل سنے ،احکامات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر