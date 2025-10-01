شورکوٹ :معمربیوہ سیلابی تباہ کاری پرکھلے آسمان تلے
شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ کے نواحی گاؤں اپٹھ جنجیانہ کی 80 سالہ بیوہ جنت بی بی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔
شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں سے جنت بی بی کا واحد کچا مکان مکمل طور پر منہدم ہوگیاجبکہ اسکے قیمتی مال مویشی بھی سیلابی پانی کی نذر ہو چکے ہیں ۔جنت بی بی کا کہنا ہے کہ وہ کئی دنوں سے کھلے میدان میں بغیر چھت کے بسر کر رہی ہے اور اب خود ہی مٹی اور گارے سے عارضی جھونپڑی بنانے کی کوشش کر رہی ہے ابھی تک کسی بھی سرکاری یا فلاحی ادارے کی جانب سے کوئی مدد نہیں پہنچی جنت بی بی نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ وہ اسکی حالت زار کا نوٹس لیں اور فوری طور پر رہائش، خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے امداد فراہم کی جائے ۔