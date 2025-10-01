ہوٹل سربمہر، متعدد فوڈ بزنسز کوپرسوالاکھ کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے چنیوٹ سٹی میں واقع معروف ہوٹل کو قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر سیل کر دیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ دوران معائنہ صفائی اورسٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے۔۔۔
جبکہ ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس بھی موجود نہ تھے ۔انہوں نے بتایا کہ متعدد فوڈ بزنسز،میٹ شاپس کو سابقہ دی گئی ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے پرایک لاکھ 22 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ ملک شاپس،ملک کولیکشن سنٹر اور دودھ بردار گاڑیوں کو دودھ کے نمونہ جات فیل ہونے پر جرمانہ،دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے 3 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات کو برآمد کرکے تلف کر دیا گیا۔