گرانفروشی پر متعدد دکانداروں کو تنبیہ، 4 ہزار روپے جرمانہ بھی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہریوں کو اشیائے خوردونوش سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ؍تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا۔
سبزی، پھل اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کے نرخ چیک کئے ، مقررہ نرخنامہ سے زائد قیمت وصول کرنے پر متعدد دکانداروں کو تنبیہ کی جبکہ 4 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔اس موقع پر تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے کہا کہ ناجائز منافع خوری اور مصنوعی مہنگائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کو ریلیف دینا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور خلاف ورزی پرسخت قانونی کاررائی کی جائے گی، انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ نرخ نامہ نمایاں جگہ پر آویزاں کریں اور سرکاری نرخوں پر اشیاء فروخت کریں ۔