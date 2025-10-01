صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشی پر متعدد دکانداروں کو تنبیہ، 4 ہزار روپے جرمانہ بھی

  • فیصل آباد
گرانفروشی پر متعدد دکانداروں کو تنبیہ، 4 ہزار روپے جرمانہ بھی

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہریوں کو اشیائے خوردونوش سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ؍تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا۔

 سبزی، پھل اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کے نرخ چیک کئے ، مقررہ نرخنامہ سے زائد قیمت وصول کرنے پر متعدد دکانداروں کو تنبیہ کی جبکہ 4 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔اس موقع پر تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے کہا کہ ناجائز منافع خوری اور مصنوعی مہنگائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، عوام کو ریلیف دینا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور خلاف ورزی پرسخت قانونی کاررائی کی جائے گی، انہوں نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ نرخ نامہ نمایاں جگہ پر آویزاں کریں اور سرکاری نرخوں پر اشیاء فروخت کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

قومی ا دارہ امراض قلب:ایک ہزار شہریوں کو سی پی آر ماسٹر ٹرینرز بنانے کا منصوبہ

شاہ لطیف ٹاؤن:3ہزارغیرقانونی گیس کنکشن منقطع

وزیر اعظم نے کراچی کیلئے 20ارب کالولی پاپ دیا،میئر

جامعہ کراچی نے بی اے کے نتائج کا اعلان کر دیا

اے ایس آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ

ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی اسلامی بینکاری سے متعلق تصنیف شائع

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر