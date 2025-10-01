بنو قابل پروگرام ،ہزاروں افراد مستفید ہونگے :عثمان نفیس
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )صدر الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ و ایگزیکٹو باڈی کا ماہانہ اجلاس ،صدر الخدمت فاؤنڈیشن رانا عتیق الرحمن اور امیر جماعت اسلامی جڑانوالہ ڈاکٹر سعید کی زیر صدارت دفتر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور روڈ پر ہوا۔
الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ کے حوالے سے باہمی مشاورت سے اہم فیصلے کئے گئے ۔اس موقع پر صدر الخدمت فاؤنڈیشن رانا عتیق الرحمن کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں تمام شعبہ جات میں بھرپور طریقے سے خدمات انجام دے رہی ہے ۔کفالت یتامیٰ کلین واٹر پراجیکٹ کمیونٹی سروسز اور دیگر شعبہ جات میں بھرپور طریقے سے کام جاری ہے ۔الخدمت فاؤنڈیشن کے والینٹئرز خدمت کے جذبے سے بھرپور ہیں۔اجلاس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے بنو قابل پروگرام کو جڑانوالہ میں بھرپور طریقے سے فعال بنانے پرمشاورت ہوئی۔ڈائریکٹر بنو قابل پروگرام عثمان نفیس کا کہنا تھا کہ بنو قابل پروگرام کے تحت جڑانوالہ سے ہزاروں افراد کو اس پروگرام میں شریک کیا جائے گا۔10 اکتوبر کو فیصل آباد میں ہونیوالے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں جڑانوالہ سے ہزاروں طلبا و طالبات اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے منسلک افراد شریک ہونگے ۔اجلاس میں ڈائریکٹر شعبہ تعلیم ملک ابوبکر، ڈائریکٹر کمیونٹی سروسز رانا سلطان محمود خاں و دیگر نے شرکت کی۔