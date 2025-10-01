چائلڈ لیبر کاخاتمہ ،مزدوروں کا تحفظ اولین ترجیح:ذیشان لبھا مسیح
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کہا ہے کہ ضلعی سطح پر چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے تمام محکمے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں۔۔۔
مزدوروں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے ، بچوں سے مزدوری لینا نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے ، اس کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے ۔انہوں نے ان خیالات کااظہار ڈسٹر کٹ ویجیلنس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع میں بھٹہ مزدوروں اور دیگر ورکنگ کلاس کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں، سوشل سیکورٹی کارڈز کے اجرا میں تیزی لائی جائے گی اور محکمہ لیبر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بھرپور عملدرآمد یقینی بنائے ۔