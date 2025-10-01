صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ لیبر کاخاتمہ ،مزدوروں کا تحفظ اولین ترجیح:ذیشان لبھا مسیح

  • فیصل آباد
چائلڈ لیبر کاخاتمہ ،مزدوروں کا تحفظ اولین ترجیح:ذیشان لبھا مسیح

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح نے کہا ہے کہ ضلعی سطح پر چائلڈ لیبر اور جبری مشقت کے خاتمے کے لیے تمام محکمے مربوط حکمت عملی کے تحت اقدامات کریں۔۔۔

 مزدوروں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے ، بچوں سے مزدوری لینا نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے ، اس کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے ۔انہوں نے ان خیالات کااظہار ڈسٹر کٹ ویجیلنس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع میں بھٹہ مزدوروں اور دیگر ورکنگ کلاس کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں، سوشل سیکورٹی کارڈز کے اجرا میں تیزی لائی جائے گی اور محکمہ لیبر مزدوروں کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر بھرپور عملدرآمد یقینی بنائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

راشن کارڈ: 2 لاکھ ورکرز کو ماہانہ 3 ہزارکی سبسڈی ملنے لگی

ترقیاتی سکیموں کیلئے 28 ارب کے فنڈز کی منظوری

امریکی 20 نکاتی منصوبہ اور اس کی پذیرائی مسترد : سعد رضوی

امریکی صدر نے 20 نکاتی امن فارمولا دیا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا : طاہر اشرفی

وزیر ہاؤسنگ کا جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ

انسداد سموگ کیلئے بلا تعطل کارروائیاں کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
عالمِ اسلام اور نئی حقیقتوں کا ادراک
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انصاف کا ڈرامہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ترجمہ کیوں کریں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا غزہ میں جنگ بندی ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ٹرمپ امن منصوبے کے خدوخال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نفسیاتی مسائل‘ اسباب اور اُن کا حل
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر