انسدادِڈینگی ، تمام محکمے مربوط انداز میں کام کریں:ڈی سی

  • فیصل آباد
انسدادِڈینگی ، تمام محکمے مربوط انداز میں کام کریں:ڈی سی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈینگی کے خاتمے کیلئے تمام محکمے مربوط انداز میں کام کریں کیونکہ انسداد ڈینگی مہم عوامی صحت کے تحفظ کیلئے نہایت اہم ہے۔یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسدادِ ڈینگی کے اجلاس کی صدارت کرتے کہی۔

اس موقع پر فوکل پرسن انسداد ڈینگی پنجاب پروفیسرڈاکٹر وسیم ،اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنرنے ضلع میں ڈینگی کی موجودہ صورتحال اور انسدادی اقدامات کا جائزہ لیا۔انہوں نے کہا اکتوبر کا مہینہ ڈینگی کے پھیلاؤ کے لئے نہایت موزوں ہے اسلئے ڈینگی سرویلنس ٹیمیں اپنی کارکردگی میں مزید بہتری لائیں ،کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔غفلت پر افسروں اور اہلکاروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہائی رسک یونین کونسلز کو ہر صورت کور کیا جائے جبکہ پارکس اور عوامی مقامات پر کھڑا پانی نکالا جائے ۔انہوں نے پی ایچ اے اور واسا کو مشترکہ طور پر کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے کہا کہ انسداد ڈینگی مہم میں کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے انسدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے اور ان تمام اقدامات کی مؤثر مانیٹرنگ پر بھی زور دیا۔

 

