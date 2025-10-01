صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے سلسلہ میں اپنے دفتر میں موجود سائلین کے پاس جا کر ان کے مسائل سنے اور متعلقہ محکموں کو ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔۔۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت سرگرمِ عمل ہے اور شہریوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، عوامی شکایات پر فوری ایکشن لینا اور موقع پر ہی حل فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے ۔دریں اثناء سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی سروے ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کیلئے ڈی سی نعیم سندھو نے تحصیل کمالیہ کا دورہ کیا ،سروے ٹیموں میں محکمہ ریونیو، اربن یونٹ، پاک فوج، زراعت اور لائیو اسٹاک کے نمائندے شامل ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نقصانات کا شفاف تخمینہ لگا رہے ہیں، یہ ٹیمیں ہر گھر جا کر مکانات، فصلوں، مال مویشیوں اور انسانی جانوں کے ضیاع کا ریکارڈ مرتب کر رہی ہیں،ڈپٹی کمشنر نے ٹیموں کو نقصانات کے درست اندراج اور مکمل شفافیت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو نقصانات کے مطابق معاوضہ فراہم کیا جائے گا،انسانی جانوں کے ضیاع پر لواحقین کی مالی مدد اور کسانوں کے لیے فصلوں و مویشیوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان بھی کیا گیا ہے ۔

 

