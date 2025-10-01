عالمی یوم امراضِ قلب پر ایف آئی سی میں آگاہی واک
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)فیصل آباد میں ایک سال میں دل کے مریضوں میں ساڑھے تین لاکھ کا اضافہ ہوگیا۔ ایف آئی سی کی او پی ڈی میں مریضوں کی ماہانہ تعداد 50 ہزار سے بڑھ کر 80 ہزار کے قریب جا پہنچی۔۔۔
علاجگاہ پر بڑھتے بوجھ نے مرض کے ماہرین کو بھی پریشانی میں مبتلا کردیا۔ فیصل آباد میں دل کے امراض کی بڑھتی شرح نے صورتحال کو نہایت تشویشناک بنا دیا ہے ۔ ماہرین امراضِ قلب کا کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر دل کے امراض کی سب سے بڑی وجوہات ہیں جبکہ غیر متوازن غذا، ورزش سے دوری اور ذہنی دباؤ بھی اس بیماری کو تیز رفتاری سے بڑھا رہے ہیں۔ عالمی یوم امراضِ قلب پر ایف آئی سی میں خصوصی آگاہی مہم کا اہتمام کیا گیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹرحامد سعید، ایم ایس ڈاکٹر رانا ندیم اور ماہرامراض قلب ڈاکٹر فیصل اور دیگر طبی ماہرین اورمختلف فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے بھی شرکت کی۔ آگاہی واک کے بعد سٹالز لگائے گئے اور وارڈز میں داخل مریضوں کی عیادت کے ساتھ پھل تقسیم کیے گئے ۔ ڈاکٹر رانا ندیم اور ڈاکٹر فیصل نے شہریوں کو طرزِ زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے ، باقاعدگی سے ورزش کرنے اور صحتمند خوراک اپنانے پر زور دیا تاکہ مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں دل کے مریضوں کی بڑھتی تعداد نا صرف مریضوں کیلئے اذیت کا باعث ہے بلکہ ہسپتالوں پر بھی بھاری بوچھ ڈال رہی ہے ۔ عوام اپنی صحت بارے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، وقت پر ٹیسٹ کرائیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ اس مرض کے بڑھتے طوفان کو قابو میں لایا جا سکے ۔