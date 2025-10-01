دالیں انسانی خوراک کے پروٹین کا بڑا ذریعہ ، ڈاکٹر ندیم اکبر
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر،خصوصی رپورٹر)زرعی یونیورسٹی کے شعبہ اگرانومی کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر ندیم اکبر نے کہا ہے کہ دالیں انسانی خوراک کے پروٹین کا بڑا ذریعہ ہیں ۔ بدلتے موسمی حالات میں فوڈ سکیورٹی کے حصول کا مؤثر حل فراہم کرتی ہیں۔
کاشتکاروں کو زیادہ پیداوار دینے والی اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت رکھنے والی نئی اقسام مہیا کی جا رہی ہیں ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کہا ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد میں دالوں کے سالانہ ربیع پروگرام 2025 کے اجلاس کی صدارت کرتے کیا ۔ اس موقع پر چیف سائنٹسٹ شعبہ دالیں ڈاکٹر خالد نے کہا ربیع سیزن میں دالوں نئی اقسام کی تیاری اور کیڑوں کے تدارک کیلئے تحقیقاتی تجربات جاری ہیں۔ شعبہ دالوں کے زرعی سائنسدانوں نے چنا ، مونگ ، مسور اور ماش کی 6 نئی اقسام متعارف کرائی ہیں جو آبپاش علاقوں میں فی ایکڑ زیادہ پیداوار دینے کیساتھ بیماریوں کیخلاف بہتر قوتِ مدافعت کی حامل ہیں ۔ مسور کی کماد میں مخلوط کاشت بڑی کامیاب ثابت ہوئی ہے ۔ زرعی سائنسدان چنا اور مسور کی نئی اقسام متعارف کروانے کیساتھ ضرر رساں کیڑوں بالخصوص دیمک ، چور کیڑا ، سست تیلہ اور ٹاڈ کی سنڈی کے مؤثر انسداد کیلئے 42 تجربات کرینگے ۔ دالوں کی کاشت کیلئے کاشتکار درمیانی زرخیز زمین کا انتخاب کریں اور کاشت سے قبل بیج کو پھپھوند کُش زہر لگائیں ۔ کاشتکارزمین کی زرخیزی بحال کرنے اور دالوں کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کیلئے کاشت کے وقت بیج کو جراثیمی ٹیکہ ضرور لگائیں ۔محکمہ زراعت کے ذریعے کاشتکاروں کو دالوں کی بیماریوں کی بروقت تشخیص اور ضرر رساں کیڑوں کے انسداد بارے آگاہی دی جارہی ہے ۔ اس موقع پرنیشنل کوآرڈینیٹر پلسز پی اے آر سی اسلام آباد ڈاکٹر منصور نے کہا ربیع سیزن میں چنا اور مسور کی پیداوار بڑھانے کیلئے زرعی ماہرین نے خطہ پوٹھوار کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں نئے ایریاز تلاش کئے ہیں ۔ چیف سائنٹسٹ بائیوٹیکنالوجی ، ڈاکٹر قمر شکیل نے کہا دالوں کی فی ایکڑ زیادہ پیداوار دینے والی نئی اقسام متعارف اقسام کروانے کے ساتھ جدید پیداواری ٹیکنالوجی کی تیاری وقت کی اہم ضرورت ہے کاشتکاروں کو دالوں کی مناسب قیمتوں کی فراہمی سے ملکی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے اس مقصد کے حصول کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں۔