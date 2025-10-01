جی سی یو میں ذہنی امراض پر تقریب ، پینل ڈسکشن
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کا جی سی یونیورسٹی فیصل آباد نے کہاہے کہ علمی تحقیق، ذہنی صحت کے نظریے اور عملی پہلو کے درمیان پُل کا کردار ادا کر سکتی ہے۔
ان خیالات اظہار انہوں نے یونیورسٹی میں ذہنی امراض کی منتقلی اور انضمام میں خطرات اور حفاظتی عوامل کے پیٹرن کے موضوع پر اختتامی تقریب سے خطاب میں کیا۔انکا مزید کہنا تھا کہ جامعات کو شواہد پر مبنی علم پیدا کرنا چاہیے تاکہ پالیسی سازوں اور طبی ماہرین کی رہنمائی ہو سکے ۔ معاشرے میں مثبت رویوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے ۔شعبہ نفسیات کی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے ‘‘ذہنی امراض کی منتقلی اور انضمام میں خطرات اور حفاظتی عوامل کے پیٹرن’’کے عنوان پر اختتامی تقریب میں چیئرپرسن شعبہ نفسیات پروفیسر ڈاکٹر رابعہ خاور، پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال ، پروفیسر ڈاکٹر مریم رحمن، پروفیسر ڈاکٹر قاسم، پروفیسر ڈاکٹر نجمہ اقبال، ڈاکٹر آسیہ ذولفقار، پروفیسر ڈاکٹر صوبیہ مسعودشریک ہوئیں۔ اس موقع پر پینل ڈسکشن میں پاکستان میں ذہنی صحت کو درپیش چیلنجز، بالخصوص خاندانی، سماجی اور ادارہ جاتی عوامل کے اثرات پر روشنی ڈالی گئی جو ذہنی بیماریوں کے خطرات اور انکے مقابلے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر رابعہ خاور نے ذہنی بیماریوں کے بوجھ کو کم کرنے میں حفاظتی عوامل اور روک تھام کی اہمیت پر زور دیا۔