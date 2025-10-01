کھیلوں کی جدید سہولتوں کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں:کمشنر
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ صحتمند سرگرمیوں کے فروغ کیلئے مختلف کھیلوں کی جدید سہولتوں کی فراہمی کیلئے پرعزم ہیں اس سلسلے میں ایف ڈی اے سپورٹس کمپلیکس کے قابل ستائش منصوبے کو شہریوں کیلئے مزید پرکشش بنائینگے۔
انہوں نے یہ بات ایف ڈی اے سٹی سرگودھا روڈ کے دورہ پر سپورٹس کمپلیکس اور ڈویژنل پبلک سکول کی زیر تعمیر عمارت کی پیشرفت کا معائنہ کرتے کہی۔ ڈی جی ایف ڈی اے آصف چوہدری نے کمشنرکو ایف ڈی اے سپورٹس کمپلیکس کے تکمیلی مراحل، ان ڈور گیمز کی سہولیات، مزید ترقی کے منصوبوں اور بعض درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیٹر عامر رضا، چیف انجینئر ایف ڈی اے مہرایوب، پراجیکٹ ڈائریکٹر سہیل مقصود پنوں ودیگر افسر بھی اس موقع پر موجود تھے ۔ کمشنر نے کہا ایف ڈی اے سپورٹس کمپلیکس میں مرد و خواتین کیلئے جمینزیم، سوئمنگ پولز، بیڈ منٹن، باسکٹ بال اور ٹیبل ٹینس ودیگر عالمی معیار کی ان ڈور گیمز کی جدید سہولیات متاثرکن ہیں۔ انہوں نے ممبر شپ کیلئے زیر التوا امیدواروں کے جلد انٹرویو شروع کرنے اور سپورٹس کمپلیکس کو مزید بارونق بنا کر ہمہ نوعیت کے تفریحی پروگرامز ترتیب دینے اورممبرز کی سہولت کیلئے کیفے ٹیریا کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے ڈویژنل پبلک سکول کی زیر تعمیر عمارت کا بھی جائزہ لیا اور بلڈنگ کے فرسٹ فلور کو جلد مکمل اور کلاسز شروع کرنے کا حکم دیا تاکہ شہریوں کو گھروں کے نزدیک معیاری تعلیم کی سہولیات جلد میسر آسکیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ منصوبے کے بقایا فنڈز جلد فراہم کرنے کیلئے اقدامات کئے جائینگے ۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے کمشنر کو ایف ڈی اے سٹی کے نمایاں پہلوؤں سے بھی آگاہ کیا جبکہ چیف انجینئر مہرایوب نے ڈی پی ایس کی بلڈنگ کے تعمیراتی مراحل اور تازہ ترین پیشرفت پربریفنگ دی۔