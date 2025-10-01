صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیس میکر ز کی قلت پر مریض رُلنے لگےکئی ہفتوں سے علاج کے منتظر

فیصل آباد(بلال احمد سے )فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پیس میکرز کی قلت پرمریض رُلنے لگے ۔ دو درجن سے زائد مریض مختلف وارڈ زمیں زیر علاج، انتظامیہ جواب دینے سے قاصر ہوگئی ۔انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے مریضوں کیلئے زندگی بچانے والے پیس میکرز کی شدید قلت پیدا ہونے پرکارڈیالوجی زیر علاج مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا ہے۔

کئی ہفتوں سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مطلوبہ آلات نہ ملنے پر دو درجن سے زیادہ مریض مختلف وارڈز میں اپنی باری کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹرزکا کہنا ہے کہ بروقت پیس میکر نہ لگنے سے مریضوں کی جان کو خطرات لاحق ہیں ۔ کئی مریضوں نے دیگر شہروں کے ہسپتالوں سے رجوع کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں بھی طویل انتظار کی فہرستیں موجود پروہ واپس فیصل آباد ہی آ گئے ۔ ماہرین امراض قلب کے مطابق اگر پیس میکرز فوری فراہم نہ کیے گئے تو حالات سنگین ہوسکتے ہیں۔ مذکورہ معاملہ متعلقہ حکام کی فوری توجہ کا متقاضی ہے تاکہ ہسپتال میں داخل مریضوں کا بروقت زندگی بچانے والا علاج کیا جاسکے ۔ عوام اور سماجی تنظیموں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت ہنگامی اقدامات اٹھائیں اور پیس میکرز کی فوری فراہمی یقینی بنائیں۔ ایم ایس ڈاکٹر رانا ندیم کا کہنا ہے کہ سنٹرل پرچیز سسٹم کے باعث پیس میکرز کی دستیابی میں تاخیر کا سامنا ہے ۔ گزشتہ سال کا خریدا گیا سٹاک ختم ہوگیا تاہم جلد نیا سٹاک آنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

 

