تجاوزات کیخلاف آپریشن روک دیا گیا : وزیراعلیٰ کو دورہ پر سب اچھے کی رپورٹ
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد سے قبل مکوآنہ کے ممکنہ دورے پرانتظامیہ نے تجاوزات کے خاتمے کا حکم جاری کیا لیکن مکوآنہ کا دورہ منسوخ ہونے کی خبر آنے پر تجاوزات کیخلاف آپریشن بھی روک دیا گیا۔۔۔
انتظامیہ عوامی مسائل کے خاتمے کی بجائے وزیر اعلیٰ کو سب اچھا دکھانے کی کوشش کرتی نظر آئی تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حالیہ دورہ فیصل آباد سے قبل ضلعی انتظامیہ نے تجاوزات کیخلاف تیاریاں شروع کررکھی تھیں وزیر اعلیٰ کے شیڈول میں مکوآنہ کا دورہ بھی شامل تھا جس کیلئے ان کو جڑانوالہ روڈ سے گزرنا پڑتا انکے مکوآنہ کے ممکنہ دورے پرڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی جانب سے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی گئی کہ جڑانوالہ روڈ پر موجود تجاوزات کو ختم کروایا جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب فلیکسز والی ماڈل ریڑھیوں کو بھی ترتیب سے لگوایا جائے ڈویژنل کمشنر نے جڑانوالہ روڈ کا دورہ کرنے کا بھی عندیہ دیا جسکے بعد میونسپل کارپوریشن کا عملہ متحرک بھی ہوا شہری حدود سے آگے آپریشن کرنے کے لیے ضلع کونسل کے عملے نے بھی کمر کس لی تھی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے پولیس افسرو ں کے ہمراہ جڑانوالہ روڈ کا دورہ بھی کیا لیکن اسی دوران انتظامیہ کو اطلاع ملی کی وزیر اعلیٰ مکوآنہ نہیں جائیں گی یہ اطلاع ملتے ہی جڑانوالہ روڈ کی تجاوزات کو جوں کی توں چھوڑ دیا گیا جڑانوالہ روڈ پر اب بھی جلوی مارکیٹ کے قریب سڑک کے دو حصوں پر ریڑھیاں موجود ہیں جبکہ صرف ایک تہائی حصے پر ٹریفک چلتی ہے عبداللہ پور سے آگے جڑانوالہ تک تجاوزات کی یہی صورتحال ہے جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑرہا ہے دکانداروں نے خود یومیہ یا ماہانہ کرایہ طے کرکے اپنی دکانوں کے سامنے ریڑھیاں لگوا رکھی ہیں ریڑھی کھڑی سڑک پر ہوتی ہے اور کرایہ دکاندار وصول کرتا ہے اورپریشانی کا سامنا عام شہریوں کو کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ نہیں صرف وزیر اعلیٰ کو سب اچھا دکھانے کو کوشش میں ہی تجاوزات کا خاتمہ کیا جانا تھا وزیر اعلیٰ مکوآنہ کا دورہ کرلیتیں تو تجاوزات بھی ختم ہوجاتیں اور شہری بھی سکھ کا سانس لیتے ۔ معاملے سے متعلق کے لیے ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر انہوں نے موقف دینے سے گریز کیا ۔