ناقص سکیورٹی پر فارمیسی مالک پکڑا گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ناقص سکیورٹی پر فارمیسی مالک کو حراست میں لے لیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ حسینہ چوک میں پولیس نے دوران گشت فارمیسی پر سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جہاں بغیر کسی سکیورٹی گارڈ کے لاکھوں روپے کا کاوبار کیا جا رہا تھا۔
