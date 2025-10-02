سیرت اور امن نزاعات کے حل کا نبوی طریقہ ، موضوع پر سیمینار
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام رحمت اللعالمین چیئر اور نیشنل رحمت اللعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی کے اشتراک سے \"سیرت اور امن نزاعات کے حل کا نبوی طریقہ\" کے عنوان پر سیمینار منعقد ہوا۔۔۔۔
یہ تقریب ماہِ ربیع الاول اور عالمی یومِ امن کے تناظر میں منعقد کی گئی۔سیمینار کے آغاز پر چیئرمین شعبہ اسلامیات ڈاکٹر یاسر عرفات نے پروگرام کے مقاصد و اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین میں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور حافظ امجد حسین شامل تھے جنہوں نے اپنے خطابات میں نبی اکرم حضرت محمد ﷺ کی تعلیماتِ عدل، رواداری اور پرامن بقائے باہمی کو عصرِ حاضر کے تنازعات کے حل کے لیے رہنما اصول قرار دیا۔اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر راؤفِ اعظم نے خطاب کرتے ہوئے شعبہ اسلامیات کو کامیاب علمی اجتماع پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ سیرتِ طیبہ ﷺ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کردار اور اعمال کو آپ ﷺ کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں تاکہ معاشرے میں امن، ہمدردی اور باہمی احترام کو فروغ دیا جا سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے علمی پروگرام روحانی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ تحقیقی میدان میں بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔