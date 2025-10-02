صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسوں کے افتتاح پر 37 کروڑ خرچ، خزانے کی بربادی:پی پی

  • فیصل آباد
بسوں کے افتتاح پر 37 کروڑ خرچ، خزانے کی بربادی:پی پی

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے فیصل آباد میں گرین الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریب صرف 40 منٹ جاری رہی مگر اس پر 37 کروڑ روپے خرچ کر دئیے گئے۔۔۔

 جو عوام کے خون پسینے کی کمائی کا زیاں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسوں کا عملہ تاحال تعینات نہیں کیا گیا اور بسوں کی آمدورفت نہ ہونے کے برابر ہے ۔ ایسی نمائشی تقریبات اور عوامی ٹیکسوں کے پیسوں کی فضول خرچی ناقابل برداشت ہے ۔محمد اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ اگر یہی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کی جاتی تو غریب عوام کو فائدہ ہوتا مگر وزیراعلیٰ کو نہ کفایت شعاری کا خیال ہے اور نہ عوامی مشکلات کا ادراک۔ انہوں نے کہا کہ تقریب کے لئے 4000 افراد کا انتظام کیا گیا، 14 ہزار کارڈز جاری کئے گئے مگر مقامی صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہ دی گئی۔ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ صوبائی اور لسانی کارڈ کھیلنا وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے ۔ سیاست چمکانے کے لئے تقسیم اور نفرت پھیلانا ملک کے لئے نقصان دہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈینگی بخار کی تباہ کن لہر،سینکڑوں متاثر

ڈی سی آفس وہاڑی میں پیرا فورس کی پریڈ، قومی ترانہ پیش

لودھراں ،سیلاب متاثرین میں 1200 راشن بیگ تقسیم

ڈپٹی کمشنر لبنیٰ نذیر کو پیرا ہیڈ کوارٹر لودھراں میں سلامی 5افسروں نے چارج سنبھال لیا

خانیوال میں ملاوٹ شدہ دودھ دہی کی فروخت عروج پر

ٹریفک حادثات میں دس افراد زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن