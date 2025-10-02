بسوں کے افتتاح پر 37 کروڑ خرچ، خزانے کی بربادی:پی پی
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے فیصل آباد میں گرین الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تقریب صرف 40 منٹ جاری رہی مگر اس پر 37 کروڑ روپے خرچ کر دئیے گئے۔۔۔
جو عوام کے خون پسینے کی کمائی کا زیاں ہے ۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک بسوں کا عملہ تاحال تعینات نہیں کیا گیا اور بسوں کی آمدورفت نہ ہونے کے برابر ہے ۔ ایسی نمائشی تقریبات اور عوامی ٹیکسوں کے پیسوں کی فضول خرچی ناقابل برداشت ہے ۔محمد اعجاز چودھری کا کہنا تھا کہ اگر یہی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی پر خرچ کی جاتی تو غریب عوام کو فائدہ ہوتا مگر وزیراعلیٰ کو نہ کفایت شعاری کا خیال ہے اور نہ عوامی مشکلات کا ادراک۔ انہوں نے کہا کہ تقریب کے لئے 4000 افراد کا انتظام کیا گیا، 14 ہزار کارڈز جاری کئے گئے مگر مقامی صحافیوں کو داخلے کی اجازت نہ دی گئی۔ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا کہ صوبائی اور لسانی کارڈ کھیلنا وفاق کو کمزور کرنے کے مترادف ہے ۔ سیاست چمکانے کے لئے تقسیم اور نفرت پھیلانا ملک کے لئے نقصان دہ ہے ۔