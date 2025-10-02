صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر کی کمشنر سے ملاقات

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور سے ملاقات کی، انہیں عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور باہمی تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔۔۔۔

ملاقات کے دوران طالبات کی ترقی و بہبود، انٹرنشپ کے مواقع، مین کیمپس کی سڑک کی مرمت، نئے کیمپس تک رسائی کے لیے نئی پکی سڑک کی تعمیر اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات پر مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

