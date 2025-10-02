صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخبری کیٰٰ رنجش، ملزم نے خاتون کی2بیٹیوں کو اغوا کرلیا

  • فیصل آباد
مخبری کیٰٰ رنجش، ملزم نے خاتون کی2بیٹیوں کو اغوا کرلیا

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) تھانہ صدر کے علاقہ 215 رب میں مخالفین کے گھر میں داخلے کی مخبری کرنے پر ایک ملزم نے خاتون کی دو بیٹیوں کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔۔۔

امینہ نامی خاتون نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ ملزم آصف دیوار پھلانگ کر سامنے والے گھر میں داخل ہورہا تھا جس پر اس نے اس گھر کے اہل خانہ کو اطلاع دی۔ اسی رنجش پر ملزم نے اپنے دیگر چار ساتھیوں کے ہمراہ اس کی دو بیٹیوں کو گھر کے باہر سے مبینہ طور پر اغوا کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کراچی کے مسائل حل کرنے کے بجائے غیر متعلقہ افراد کو اختیارات دے دئیے گئے،میئر

بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے پر 20ہزار روپے چالان ہوگا

جماعت اسلامی کی علما کویکجہتی غزہ مارچ کیلئے دعوت

ریڈ لائن منصوبہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنیکا فیصلہ

ہر شعبے میں چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں،گورنر

نیو کراچی ٹاؤن میں 600نئی گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن