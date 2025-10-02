مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سابقہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا۔تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقہ 612 گ ب میں محمد ارشاد اپنے گھر کے باہر موجود تھا کہ اس دوران مخالفین میں شامل مختار نے اسے ایک ساتھی سمیت قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولی مار دی ۔
