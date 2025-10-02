صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا

  • فیصل آباد
مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سابقہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا۔تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقہ 612 گ ب میں محمد ارشاد اپنے گھر کے باہر موجود تھا کہ اس دوران مخالفین میں شامل مختار نے اسے ایک ساتھی سمیت قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولی مار دی ۔

سابقہ دشمنی پر مخالفین نے فائرنگ کرکے ایک شخص کو لہولہان کردیا۔تھانہ صدر تاندلیانوالہ کے علاقہ 612 گ ب میں محمد ارشاد اپنے گھر کے باہر موجود تھا کہ اس دوران مخالفین میں شامل مختار نے اسے ایک ساتھی سمیت قابو کرلیا اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولی مار دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کا ا علان

ترکیہ کے سفیر کی وفاقی وزیر عمران شاہ سے ملاقات، سماجی شعبہ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریو ں کے مسائل سنے

عالمی بینک کا وزارت قومی صحت کی کارکردگی پر اظہار اطمینان

عوام کو مفت اور جلد انصاف کی فرا ہمی اولین ترجیح ،وفاقی محتسب

چیئرمین بی آئی ایس پی سے پی پی رہنمائوں کی ملاقات ،سیلاب متاثرین کی بحالی پر تبادلہ خیال

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن