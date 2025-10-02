صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی ،شدید تعفن ، لو گوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی ،شدید تعفن ، لو گوں کو مشکلات

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) واسا کی نااہلی کے باعث رہائشی علاقوں میں سیوریج کا پانی گلیوں اور سڑکوں پر پھیل گیا ہے جس سے شدید تعفن اور عوام کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔۔۔

گٹر ابلنے اور پائپ لائنوں کے بند ہونے سے شہر کے متعدد علاقوں میں بدترین صورتحال پیدا ہو چکی ہے ۔ تعفن زدہ پانی میں مچھر کی افزائش جاری ہے جس سے امراض پھیلنے کا خدشہ ہے ۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ محلہ فاروق آباد گلی نمبر 13 سمیت درجنوں علاقوں میں کئی روز سے یہی صورتحال ہے لیکن واسا حکام کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

