چنیوٹ: پیرا فورس فعال، عوامی خدمت کیلئے کمانڈ پریڈ کا انعقاد

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی خدمت کے مشن کے تحت ضلع چنیوٹ میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی فورس (پیرا) کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔۔۔

 اس موقع پر کمانڈ پریڈ اور سلامی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں پیرا فورس کے چاک و چوبند دستے نے ڈپٹی کمشنر و چیئرپرسن پیرا فورس صفی اللہ گوندل کو سلامی پیش کی۔تقریب میں ایس ڈی ای او محمد افضل اور دیگر افسر شریک تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیرا فورس ضلعی انتظامیہ کا دستِ بازو بن کر عوامی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو گی۔ گرانفروشی، ذخیرہ اندوزی، تجاوزات اور ناجائز قبضہ کا خاتمہ پیرا فورس کے بنیادی اہداف میں شامل ہے جبکہ قانون کی عملداری، شفافیت اور انصاف کی فوری فراہمی اس کے فرائض کا حصہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی زمینوں کے کیسز مختصر وقت میں حل ہوں گے اور فورس کے جوان بلا امتیاز عوام کی خدمت کریں گے ۔

 

