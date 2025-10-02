صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھاپوں کا خوف ، دکانداروں نے چینی فروخت کرنا چھوڑ دی

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار ) مارکیٹ میں چینی کی قیمت کو پر لگ گئے ۔ حکام کی جانب سے ہول سیل مارکیٹ اور مینوفیکچررز کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے پرچون مارکیٹ میں زائد نرخوں پر فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔۔۔۔

 اس صورتحال کے باعث متعدد دکانداروں نے بھاری جرمانوں سے بچنے کے لیے چینی رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق چناب نگر میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور متعلقہ اداروں کے لیے مشکل ترین ٹاسک بن گیا ہے ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں قائم دکانوں پر چینی کی قیمت حد سے تجاوز کر جانے کے باعث عام آدمی کے لیے اس کی خریداری تقریباً ناممکن ہو چکی ہے ۔ دکانداروں کا شکوہ ہے کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس پرچون فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں لیکن ہول سیل ڈیلرز اور مینوفیکچررز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے ۔ ان کے بقول جب ہول سیل مارکیٹ سے چینی مہنگی خریدی جاتی ہے تو پرچون پر بھی وہی مہنگے داموں فروخت کرنا پڑتی ہے ۔ ایسی صورتحال میں خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

 

