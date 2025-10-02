صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس فعال ، ڈپٹی کمشنر آفس میں کمانڈ پریڈ کی تقریب

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی خدمت مشن کے تحت فیصل آباد میں پیرا فورس فعال کر دی گئی ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں پیرا فورس کی کمانڈ پریڈ( سلامی) کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

 پیرا فورس کے دستے نے ڈپٹی کمشنر/چیئرمین پیرا فورس کیپٹن (ر) ندیم ناصر کو سلامی پیش کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پیرا فورس کے افسر تقریب میں شریک ہوئے ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پیرا فورس کا قیام عوامی مسائل کے حل کیلئے انقلابی قدم ہے پیرا فورس ذخیرہ اندوزوں، منافع خوروں اور تجاوزات مافیا کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں کرے گی شہریوں کو ریلیف دینا اور گراں فروشی کا خاتمہ پیرا فورس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے زمینوں کے کیسز اور عوامی مسائل کم وقت میں حل کر کے فوری انصاف فراہم کیا جائے گا پیرا فورس کے جوان نظم و ضبط اور جذبہ خدمت سے سرشار ہیں پیرا فورس عوامی خدمت اور قانون کی عملداری میں نئی تاریخ رقم کرے گی ڈپٹی کمشنر نے اہلکاروں کو ہدایت دی بلاامتیاز اور دیانتداری سے فرائض سرانجام دیں۔

 

