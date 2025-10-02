فیصل آباد:سموگ اور فضائی آلودگی کے تدارک کے اقدامات
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ سموگ اور فضائی آلودگی کے انسداد کے لئے شاپنگ مالز اور کمرشل پلازوں میں ایئر پیوریفائر نصب کئے جائیں اور سموگ ایس او پیز پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ وہ اس سلسلہ میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔۔۔
اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اظہر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 1000 سے زائد صنعتی یونٹس کی انسپکشن کر کے 33 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ 900 بھٹوں کے معائنے کے دوران خلاف ورزی پر 8 بھٹوں کو 4 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ متعدد یونٹس کے بوائلرز بھی سیل کئے گئے ۔کمشنر نے محکمہ ماحولیات کو ہدایت دی کہ جلد ایئر کوالٹی فورکاسٹنگ سسٹم کا اجراء کیا جائے ، تعمیراتی مقامات پر ڈسٹ نیٹس نصب اور سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ۔ زرعی باقیات جلانے کی روک تھام کے لئے اقدامات اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔انہوں نے زور دیا کہ ماحولیات، ٹرانسپورٹ، لوکل گورنمنٹ، صحت اور صنعت کے محکمے قریبی رابطے اور کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں ۔