چنیوٹ:فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 137، 52 ہزار کے جرمانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں متحرک ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے اشیائے خورونوش کے معیار کی جانچ کے لیے 137 انسپکشنز کئے اور خلاف ورزیوں پر 52 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کے مطابق متعدد ملک شاپس، ہوٹلزاور میٹ شاپس کی چیکنگ کی گئی جہاں ناقص صفائی اور ورکرز کے میڈیکل سرٹیفکیٹس کی عدم موجودگی پائی گئی۔ کریانہ سٹورز سے 5 کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات برآمد کر کے موقع پر تلف کر دی گئیں۔