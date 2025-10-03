صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈجکوٹ: پو لیس کی کارروائی 6، رکنی ڈکیت گینگ گرفتار

  • فیصل آباد
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا )دنیا)ایس ایچ او تھانہ ڈجکوٹ طارق امیرکی بڑی کارروائی ، 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ، ملز موں سے 74 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور جدید اسلحہ اور مال مویشی برآمد ہوا ، گرفتار ملزم 19 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ملزموں میں سہیل اکرم، عامر، عمران، خرم، احسن، اور چاند شامل ہیں۔

