ڈجکوٹ: پو لیس کی کارروائی 6، رکنی ڈکیت گینگ گرفتار
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا )دنیا)ایس ایچ او تھانہ ڈجکوٹ طارق امیرکی بڑی کارروائی ، 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ، ملز موں سے 74 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور جدید اسلحہ اور مال مویشی برآمد ہوا ، گرفتار ملزم 19 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ملزموں میں سہیل اکرم، عامر، عمران، خرم، احسن، اور چاند شامل ہیں۔
ایس ایچ او تھانہ ڈجکوٹ طارق امیرکی بڑی کارروائی ، 6 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار ، ملز موں سے 74 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ اور جدید اسلحہ اور مال مویشی برآمد ہوا ، گرفتار ملزم 19 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ملزموں میں سہیل اکرم، عامر، عمران، خرم، احسن، اور چاند شامل ہیں۔