پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے :عبدالوحید بھٹی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )عبدالوحید بھٹی چیئرمین پبلک فورم جڑا نوالہ نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے اور جیسے پہلے کچہری چوک سے فیصل آباد تک بڑی بسیں چلتی تھی۔۔۔

 ان کا روٹ یہاں تک بڑھایا جائے کیونکہ لوگ بڑی پریشانی اور اذیت سے سفر میں دوچار ہوتے ہیں بالخصوص طلبہ و طالبات کیلئے اخراجات کا بھی بڑا مسئلہ ہے سارے شہر نے اس پر بہت زیادہ چیخ و پکار کی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن کوئی با اثر اس پر ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔

 

