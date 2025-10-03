گوجرہ:رانا عبدالغفور انتقال کر گئے
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)مقامی سینئر صحافی ارشد محمود ناصر کے ماموں، پی ٹی وی انسپکٹر محمد امجد، آرمی ریٹائرڈ افسر محمد افضل اور محمد عمران کے والد محترم رانا عبدالغفور چک نمبر 241 گ ب گڑھا میں حرکتِ قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے ۔مرحوم کی نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔
مقامی سینئر صحافی ارشد محمود ناصر کے ماموں، پی ٹی وی انسپکٹر محمد امجد، آرمی ریٹائرڈ افسر محمد افضل اور محمد عمران کے والد محترم رانا عبدالغفور چک نمبر 241 گ ب گڑھا میں حرکتِ قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے ۔مرحوم کی نمازِ جنازہ کی ادائیگی کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔