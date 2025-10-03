صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھر ی افضل ساہی کی سمندری آ مد چودھر ی مستقیم مہار نے استقبال کیا

  • فیصل آباد
سمندری(نمائندہ دنیا)پی ٹی آئی رہنما سابق سپیکر پنجاب اسمبلی چودھر ی افضل ساہی کی سمندری مہار ہاؤس آمد چودھر ی مستقیم مہار نے چودھر ی افضل ساہی کا استقبال کیا۔۔۔

 اس موقع پر چودھر ی فاروق بل چو دھر ی آصف چیئرمین جٹ اور ثنائاللہ اعوان سمیت دیگر پارٹی کارکن بھی موجود تھے اس دوران مقامی اور مرکزی سیاست پر طویل گفتگو ہوئی چودھری افضل ساہی نے بہت جلد سیاسی طور پر اچھے وقت کی نوید سنائی مزید برآں چودھری افضل ساہی اور چودھری مستقیم مہار کے مابین بھی ایک ملاقات کا دور ہوا جس میں علاقائی سیاسی صورت حال اور پارٹی کے حوالہ سے کارکردگی بھی زیر غور آئی ۔

 

