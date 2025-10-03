صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ، 1370 کلو مضر صحت گوشت برآمد

  • فیصل آباد
گوجرہ:فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ، 1370 کلو مضر صحت گوشت برآمد

گوجرہ (نمائندہ دُنیا)فوڈ اتھارٹی کی کارروائی کے دوران میٹ ہاؤس سے ایک ہزار تین سو ستر کلو مضر صحت گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا۔

 فوڈ اتھارٹی ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ محلہ رحمان پورہ نیو پلاٹ میں بعض افراد خفیہ طور پر میٹ ہاؤس قائم کر کے مختلف شہروں میں ناقص گوشت سپلائی کر رہے ہیں۔چھاپے کے دوران مضر صحت گوشت موقع پر ہی قبضے میں لے کر انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے تلف کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق غیر قانونی میٹ ہاؤس کے مالک کو گرفتار کر کے تھانہ سٹی گوجرہ کو آگاہ کیا گیا جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

