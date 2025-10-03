صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ:عوامی جسٹس پارٹی کا خواتین ونگ فعال کرنیکا اعلان

  • فیصل آباد
گوجرہ:عوامی جسٹس پارٹی کا خواتین ونگ فعال کرنیکا اعلان

گوجرہ (نمائندہ دُنیا)عوامی جسٹس پارٹی پاکستان نے تحصیل گوجرہ میں خواتین ونگ کو فعال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی سینئر نائب صدر رانا محمد سعید راشد منج نے اپنے بیان میں کہا کہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں خواتین کی مثبت شمولیت ایک بہتر اور متوازن معاشرہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔

 خواتین کی شمولیت سے جمہوریت کو مزید مضبوطی ملے گی۔انہوں نے کہا کہ خواتین کا کردار معاشرتی ترقی میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین پارلیمنٹ، سیاسی و سماجی تنظیموں سمیت مختلف اداروں میں اپنی قیادت اور فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں۔ تعلیم یافتہ، باکردار اور باوقار خواتین کو ذمہ داریاں سونپ کر ان کے ذریعے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے ۔رانا محمد سعید راشد منج نے کہا کہ گھریلو تشدد سمیت خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل ضبط ہو گی

دودھ کی نئی قیمت معیار سے مشروط کرنے کافیصلہ،کمیٹی قائم

ڈی جی ایس بی سی اے کاخطرناک عمارتوں کے سروے کا حکم

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ غریب دشمن،کاشف شیخ

ریڈ لائن منصوبے کی پیش رفت پر حکومت سے وضاحت طلب

خاتون کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

رسول بخش رئیس
امید کی کرن
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ امن منصوبہ: ایک جائزہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بابر اعوان
غزہ‘ کہیں تو مل مجھے اے گمشدہ خدا میرے!
بابر اعوان
آصف عفان
لڈو‘ برفی اور گلاب جامن
آصف عفان
جویریہ صدیق
کرکٹ بھی قصۂ پارینہ؟
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
اہلِ غزہ … اہلِ فلوٹیلا
امیر حمزہ