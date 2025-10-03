گوجرہ:عوامی جسٹس پارٹی کا خواتین ونگ فعال کرنیکا اعلان
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)عوامی جسٹس پارٹی پاکستان نے تحصیل گوجرہ میں خواتین ونگ کو فعال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی سینئر نائب صدر رانا محمد سعید راشد منج نے اپنے بیان میں کہا کہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں خواتین کی مثبت شمولیت ایک بہتر اور متوازن معاشرہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
خواتین کی شمولیت سے جمہوریت کو مزید مضبوطی ملے گی۔انہوں نے کہا کہ خواتین کا کردار معاشرتی ترقی میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین پارلیمنٹ، سیاسی و سماجی تنظیموں سمیت مختلف اداروں میں اپنی قیادت اور فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں۔ تعلیم یافتہ، باکردار اور باوقار خواتین کو ذمہ داریاں سونپ کر ان کے ذریعے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے ۔رانا محمد سعید راشد منج نے کہا کہ گھریلو تشدد سمیت خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔