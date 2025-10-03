الائیڈ ہسپتال سے جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)الائیڈ ہسپتال سے جعلی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے میں قائم الائیڈ ہسپتال سے جعلی ڈاکٹر سہیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس کی جانب سے خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہوئے انتظامی امور میں مداخلت کی جا رہی تھی۔ مقدمہ درج کر کے قانونی کارر وائی کی جا رہی ہے ۔
