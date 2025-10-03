صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ایم او مکئی کی کاشت عوامی صحت اور معیشت کیلئے خطرہ قرار

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (نامہ نگار )سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان نے جی ایم اومکئی کی کاشت کو ملکی معیشت، کسانوں اور عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے شدید مخالفت کی ہے۔

یونیورسٹی آف ایگری کلچر میں پاکستان میں جی ایم اور نان جی ایم مکئی چیلنجز اور مواقع کے عنوان سے منعقدہ سیشن میں ماہرین نے کہا نیشنل سیڈ ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر آصف کا جی ایم مکئی بیج کی منظوری کا عندیہ کسانوں کو معاشی بحران میں دھکیلنے کے مترادف ہے شرکا میں وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی  پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی، وائس چانسلر یو اے آر ملتان پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز شریف، سابق چیئرمین ایس اے پی چوہدری آصف علی اور دیگر عہدیدار شامل تھے ۔

 

