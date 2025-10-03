صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹرمشتاق کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں:پروفیسر محبوب

  • فیصل آباد
سینیٹرمشتاق کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں:پروفیسر محبوب

پینسرہ (نمائندہ دنیا )ضلعی امیر جماعت اسلامی پروفیسر محبوب الزمان بٹ، ذونل امیر میاں عمران عبداللہ، رانا محمد رفیق اور رانا اکرام اللہ نے سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ۔۔۔

 ان کی فوری رہائی کو یقینی بنایا جائے اور غزہ کے متاثرین کے لیے خوراک و ادویات کا انتظام کیا جائے ۔دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ دو ارب سے زائد مسلمان اسرائیلی مظالم کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دو برسوں میں ایک لاکھ سے زائد فلسطینی اسرائیلی جارحیت اور غذائی قلت کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے حکمران امریکی دباؤ کے تحت فلسطینی عوام کی کھل کر مدد کرنے سے گریزاں ہیں۔انہوں نے کہا کہ سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی اسرائیل کے ہاتھوں گرفتاری قابلِ مذمت ہے ۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے گریز کرے ۔

 

